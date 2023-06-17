В Баварии недовольны "открытым флиртом" Барселоны с Киммихом

Мюнхенцам тяжело оказаться на месте своих же "жертв".

Президент Баварии Герберт Хайнер недоволен тем, что Барселона открыто проявляет интерес к хавбеку клуба Йозуа Киммиху.

"Во-первых, Хави был отличным игроком, и я очень уважаю Барселону. Но я не понимаю, почему они открыто "флиртуют" с нашим игроком. Йозуа Киммих – краеугольный камень для нас", – сказал Хайнер в интервью Sky Sport.

Напомним, Барселона хочет этим летом подписать полузащитника сборной Германии. Каталонцы готовы рассмотреть аренду с опцией последующего выкупа.

В минувшем сезоне на счету 28-летнего футболиста пять голов и шесть ассистов в 33 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что защитник Манчестер Сити ведет переговоры с Баварией.