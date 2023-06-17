Хавбек Реала высказался об интересе со стороны Челси

Полузащитник Реала Федерико Вальверде высказался о своем будущем в клубе после информации об интересе со стороны Челси.

"Собираюсь ли я покинуть мадридский Реал и перейти в Челси? Нет, нет. Я в мадридском Реале. Я стараюсь наслаждаться и ценить каждое мгновение.

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Я хочу оставить свой след в этой команде, которая является лучшей в мире, а также я хочу продолжать завоевывать титулы для болельщиков", – сказал Вальверде в интервью Diario Sport.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего уругвайца семь голов и четыре ассиста в 34 матчах Ла Лиги.