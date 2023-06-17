Пике собирается жениться на своей новой возлюбленной

Бывший защитник Барселоны Жерар Пике сделал предложение своей новой возлюбленной. Об этом сообщает издание Look.

Испанец и его девушка Клара Чиа собираются объявить об этом на свадьбе брата футболиста Марка. Церемония состоится 24 июня.

Неизвестно, будут ли дети Пике и бывшая возлюбленная футболиста Шакира присутствовать на празднике.

Gerard Piqué y Clara Chía se casan https://t.co/WVjNnQglX8 — Telecinco (@telecincoes) June 17, 2023

"Клара Чиа и Пике женятся. У нас есть информация, и мы можем поделиться ею исключительно здесь. Недавно мне позвонил по телефону Альберто Ардила, мой коллега из газеты OK Diário. Пике сделал предложение Клари. Они объявят об этом, вероятнее всего, 24 июня, когда жениться брат Жерара", – говорится в заявлении журналиста Андриано Силвы.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон и Шакира были замечены во время совместного отдыха в Майами.