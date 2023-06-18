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Манчестер Юнайтед следит за нападающим Астон Виллы

Олли Уоткинс соответствует требованиям тен Хага.
Сегодня, 00:35
Олли Уоткинс / Getty Images
Олли Уоткинс / Getty Images

Манчестер Юнайтед может подписать Олли Уоткинса этим летом, пишет The Athletic.

Нападающий Астон Виллы считается игроком того типа, который нужен главного тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу.

В прошлом сезоне 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром Астон Виллы, наколотив 15 голов.

Его контракт рассчитан еще на два года, а Трансфермакрт оценивает футболиста в 32 млн евро. Уоткинс значительно дешевле других форвардов из шорт-листа МЮ, но договориться будет непросто.

Ранее, напомним, стало известно, что Ким Мин Чжэ, скорее всего, продолжит карьеру в Германии, а не в Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Астон Вилла

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