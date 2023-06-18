Манчестер Юнайтед следит за нападающим Астон Виллы
Олли Уоткинс соответствует требованиям тен Хага.
Манчестер Юнайтед может подписать Олли Уоткинса этим летом, пишет The Athletic.
Нападающий Астон Виллы считается игроком того типа, который нужен главного тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу.
В прошлом сезоне 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром Астон Виллы, наколотив 15 голов.
Его контракт рассчитан еще на два года, а Трансфермакрт оценивает футболиста в 32 млн евро. Уоткинс значительно дешевле других форвардов из шорт-листа МЮ, но договориться будет непросто.
Ранее, напомним, стало известно, что Ким Мин Чжэ, скорее всего, продолжит карьеру в Германии, а не в Англии.