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Футбол

Вальверде прокомментировал слухи о своем переходе в Англию

Уругваец намерен остаться в Мадриде.
Сегодня, 15:50
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Федерико Вальверде прокомментировал слухи, связывающие его с английскими грандами.

Хавбек мадридского Реала заявил, что намерен остаться в составе "сливочных", да и в клубе также не хотят продавать игрока.

Согласно английским СМИ, как минимум Челси и Ливерпуль связывалис с Реалом по поводу трансфера Вальверде, но оба получили отказ.

Уругваец сейчас очень высоко ценится Карло Анчелотти, а руководство клуба рассматривает его, как основого игрока не только сейчас, но и в будущем.

"Нет, нет - я остаюсь в Мадриде, стараюсь наслаждаться каждым моментом и оставить свой след в лучшем клубе мира. Я хочу продолжать выигрывать титулы для болельщиков Реала", - приводит слова Вальверде 90Min.

Несмотря на возросшую конкуренцию в центре поля, и клуб, и игрок уверены, что Вальверде продолжит играть и приносить пользу. В прошлом сезоне Федерико провел 56 матчей в футболке Реала, забив 12 голов и отдав 7 ассистов.

Ранее, также Антуан Гризманн прокомментировал интерес к своей персоне со стороны ПСЖ,

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Федерико Вальверде

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