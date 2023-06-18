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Человек многих талантов: лучший форвард мира в пижаме и медалях ненадолго стал продавцом мороженого

Эрлинг Холанд решил примерить на себе новый образ.
Сегодня, 19:59
Эрлинг Холанд / talkSPORT
Эрлинг Холанд / talkSPORT

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд взял перерыв в праздновании исторического требл, чтобы ненадолго стать продавцом мороженого в фургончике.

Как сообщает ITV, норвежец был одет в золотую атласную пижаму от Дольче Габбана. К тому же на его шее висели золотые медали Лиги чемпионов, АПЛ и кубка Англии.

В таком наряде футболист запрыгнул в фургон "Mr Whippy Ice Cream Van Hire" на вечеринке после городского парада в Mayfield Depot.

Источник: скриншот

Эджаз Азам, владелец фургона, был привлечен в качестве персонала мероприятия и не мог поверить своим глазам, когда Холанд запрыгнул к нему на борт.

Эджаз сказал, что это был его "любимый момент", когда Эрлинг ворвался к нему, чтобы помочь с приготовлением мороженого для гостей мероприятия.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, что главной звездой празднования по праву считается Джек Грилиш, который устроил для себя длительный запой, после чего он вовремя прибыл в расположение сборной Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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