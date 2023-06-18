Человек многих талантов: лучший форвард мира в пижаме и медалях ненадолго стал продавцом мороженого

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд взял перерыв в праздновании исторического требл, чтобы ненадолго стать продавцом мороженого в фургончике.

Как сообщает ITV, норвежец был одет в золотую атласную пижаму от Дольче Габбана. К тому же на его шее висели золотые медали Лиги чемпионов, АПЛ и кубка Англии.

В таком наряде футболист запрыгнул в фургон "Mr Whippy Ice Cream Van Hire" на вечеринке после городского парада в Mayfield Depot.

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Эджаз Азам, владелец фургона, был привлечен в качестве персонала мероприятия и не мог поверить своим глазам, когда Холанд запрыгнул к нему на борт.

Эджаз сказал, что это был его "любимый момент", когда Эрлинг ворвался к нему, чтобы помочь с приготовлением мороженого для гостей мероприятия.

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Напомним, что главной звездой празднования по праву считается Джек Грилиш, который устроил для себя длительный запой, после чего он вовремя прибыл в расположение сборной Англии.