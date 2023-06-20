Брайтон подпишет вратаря, которого хотел купить Манчестер Юнайтед

Барт Вербрюгген присоединится к "чайкам" в ближайшее время.

Барт Вербрюгген присоединится к Брайтону в ближайшее время, утверждает Voetbal International.

Бельгийским кипером интересовался МЮ, но из-за затянувшейся продажи клуба "дьяволы" пока еще не начинали что-то делать на рынке.

Ситуацией воспользовался Брайтон и перехватил 20-летнего голкипера. Издание утверждает, что "чайки" заплатят 20 млн евро за этот трансфер.

Клубы уже согласовали все между собой, а также личный контракт Вербрюггена, остались небольшие детали. Официальный анонс ожидается позднее на неделе.

Ранее стало известно, что Кай Хавертц отклонил новый контракт с Челси.