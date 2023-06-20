ПСЖ установил ценник на Верратти

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может летом покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

Аль-Хиляль хочет подписать итальянца и уже связался с парижанами. Чемпион Франции заявил, что хочет выручить за футболиста около 80-100 млн евро.

На Верратти также нашелся еще один претендент из Саудовской Аравии. Агент игрока Рафаэла Пиментане стала делиться деталями переговоров.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего итальянца 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых хавбек не отличился результативными действиями.

Ранее стало известно условие, при котором Неймар может остаться в ПСЖ.