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ПСЖ установил ценник на Верратти

Парижане готовы избавиться от игрока.
Сегодня, 20:20
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может летом покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

Аль-Хиляль хочет подписать итальянца и уже связался с парижанами. Чемпион Франции заявил, что хочет выручить за футболиста около 80-100 млн евро.

На Верратти также нашелся еще один претендент из Саудовской Аравии. Агент игрока Рафаэла Пиментане стала делиться деталями переговоров.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего итальянца 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых хавбек не отличился результативными действиями.

Ранее стало известно условие, при котором Неймар может остаться в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти

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