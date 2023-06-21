Манчестер Сити и Челси пришли к согласию по трансферу Ковачича

В ближайшее время хорватский хавбек пополнит состав команды Пепа Гвардиолы.

Манчестер Сити и лондонский Челси договорились о трансфере Матео Ковачича, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, "горожане" заплатят за переход 29-летнего полузащитника 30 миллионов фунтов.

Личные условия контракта хорватского футболиста с действующим чемпионом Англии были согласованы еще две недели назад. За следующие несколько дней Ковачич пройдет медобследование для завершения перехода в новую команду.

Контракт Матео Ковачича с Челси подходил к концу летом 2024 года.

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В составе "синих" он провел пять лет, за которые успел отметиться 6 голами и 15 результативными передачами в 221 матче.

За это время Ковачич по одному разу становился победителем Лиги чемпионов (2021), Лиги Европы (2019), клубного чемпионата мира (2021), а также обладателем Суперкубка УЕФА (2021).