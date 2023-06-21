Мудрик в запасе: Стал известен состав сборной Украины U-21 на матч ЧЕ-2023 против Хорватии

Руслан Ротань определился с стартовой 11-кой на первый поединок континентального первенства.

В рамках первого тура ЧЕ-2023 до 21 года сборная Украины встретится с Хорватией.

Наставник украинской команды Руслан Ротань определился с составом. В первом матче турнира главные лидеры команды в лице Георгия Судакова и Михаила Мудрика остались в запасе.

Украина: Трубин - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Бражко, Бондаренко, Крыськив - Кащук, Брагару, Сикан.

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Очеретько, Судаков.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.