iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик в запасе: Стал известен состав сборной Украины U-21 на матч ЧЕ-2023 против Хорватии

Руслан Ротань определился с стартовой 11-кой на первый поединок континентального первенства.
Сегодня, 17:59
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

В рамках первого тура ЧЕ-2023 до 21 года сборная Украины встретится с Хорватией.

Наставник украинской команды Руслан Ротань определился с составом. В первом матче турнира главные лидеры команды в лице Георгия Судакова и Михаила Мудрика остались в запасе.

Украина: Трубин - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Бражко, Бондаренко, Крыськив - Кащук, Брагару, Сикан.

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Очеретько, Судаков.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы U-21 Сборная Украины U-21

Статьи по теме

Украина - Хорватия: видео онлайн-трансляция матча Евро-2023 U-21 Украина - Хорватия: видео онлайн-трансляция матча Евро-2023 U-21
Мудрик прибыл в расположение сборной Украины U-21, несмотря на проблемы с ногой Мудрик прибыл в расположение сборной Украины U-21, несмотря на проблемы с ногой
В заявке сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 произошла вынужденная замена В заявке сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 произошла вынужденная замена
"Жаль, что не поеду": Забарный объяснил, почему не сыграет на молодежном Евро-2023 "Жаль, что не поеду": Забарный объяснил, почему не сыграет на молодежном Евро-2023
Помочь журналистам

Видео

Эстония - Бельгия 0:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора на Евро-2024
Эстония - Бельгия 0:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика20:00
Ткачук одержала очередную победу для Украины в легкой атлетике на ЕИ-2023
Европа20:00
Чемпионат Европы (U-21): Украина стартует на турнире матчем с Хорватией
Украина19:50
Украина - Хорватия: видео онлайн-трансляция матча Евро-2023 U-21
Европа19:44
Кащук - автор первого гола на чемпионате Европы U-21
Лига Чемпионов19:28
"Панатинаикос, наверное, будет фаворитом": Тренер Днепра-1 оценил соперника в квалификации Лиги чемпионов
Европа19:23
Кроль заняла первое место в забеге на 800 м на Европейских Играх, показав лучший результат сезона
Олимпийские виды19:05
Кохан с лучшим результатом сезона выиграл соревнования по метанию молота на Евроиграх-2023
Легкая атлетика19:00
Легкая атлетика: Кохан и Кроль выиграли в своих дисциплинах
Футбол18:59
"Деньги не важны": Звезда Тоттенхэма высказалась о переходе в Саудовскую Аравию
Европа18:28
Агент Трубина: Анатолий хочет продолжить карьеру в одном из топ пяти чемпионатов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK