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Ньюкасл близок к подписанию одной из главных звезд чемпионата Европы U-21

Сандро Тонали может перейти в стан "сорок".
Сегодня, 20:28
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Английский Ньюкасл близок к усилению линии центра поля.

Как сообщает местный авторитетный журналист Давид Орнштейн, "сороки" готовы к подписанию итальянца Сандро Тонали. Сумма сделки составит около 70 млн евро.

Тонали, вероятно, присоединится к коллективу Эдди Хау после завершению ЧЕ-2023 до 21 года, который проходит в Румынии и Грузии. Детали контракта неизвестны.

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В минувшем сезоне Сандро вместе с Миланом дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Он провел 48 матчей, забив 2 гола и отдав 10 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Сандро Тонали

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