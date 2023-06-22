Ювентус официально выкупил форварда сборной Польши

Ювентус сообщил о том, что воспользовался правом выкупа форварда Марселя Аркадиуша Милика.

По информации RMC Sport, стороны заключили контракт до лета 2026 года.

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Отмечается, что туринцы заплатили за поляка 6,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Милик, будучи в аренде в итальянском клубе, провел 39 игр, в которых забил девять голов и выполни одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Ювентус и Арсенал поборются за защитника сборной Бельгии.