Милан отказывается продавать ключевого защитника

Милан не готов расставаться со своим защитником Тео Эрнандесом. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Манчестер Юнайтед активно интересуется игроком, считая, что он сможет на долгие годы закрыть левый фланг обороны. Клуб пока не делал официальных предложений.

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В свою очередь Милан не собирается продавать игрока, однако сумма в размере 80-90 млн евро может переубедить "россонери".

Сам 25-летний француз не горит желанием покидать команду, так как его все устраивает.

В минувшем сезоне на счету Эрнандеса четыре гола и три ассиста в 32 матчах Серии А.