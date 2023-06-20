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Милан отказывается продавать ключевого защитника

Главному претенденту на игрока придется раскошелиться.
Сегодня, 21:21
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Милан не готов расставаться со своим защитником Тео Эрнандесом. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Манчестер Юнайтед активно интересуется игроком, считая, что он сможет на долгие годы закрыть левый фланг обороны. Клуб пока не делал официальных предложений.

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В свою очередь Милан не собирается продавать игрока, однако сумма в размере 80-90 млн евро может переубедить "россонери".

Сам 25-летний француз не горит желанием покидать команду, так как его все устраивает.

В минувшем сезоне на счету Эрнандеса четыре гола и три ассиста в 32 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тео Эрнандес

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