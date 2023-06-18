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Милан и ПСЖ поспорят о форварде менхенгладбахской Боруссии

У Маркуса Тюрама широкий выбор будущего.
Вчера, 22:25
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Итальянский Милан и французский ПСЖ пытаются переманить Маркуса Тюрама, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее менхенгладбахская Боруссия подтвердила, что французский форвард летом покинет клуб, в его услугах заинтересованы немало европейских клубов.

Милан предлагает Маркусу четырехлетний контракт с  4,5 млн евро зарплаты и гарантированным местом в основе. 

При этом парижане предлагают Тюраму куда более заманчивое предложение, но не готовы гарантировать игроку место в стартовом составе.

Мнение самого Маркуса Тюрама по поводу его будущего пока неизвестно, однако кроме вышеназванных клубов у него есть и другие опции.

Ранее также стало известно, что Ман Сити и Бавария уверены в трансфере Кайла Уокера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ПСЖ маркус тюрам

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