Милан и ПСЖ поспорят о форварде менхенгладбахской Боруссии

Итальянский Милан и французский ПСЖ пытаются переманить Маркуса Тюрама, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее менхенгладбахская Боруссия подтвердила, что французский форвард летом покинет клуб, в его услугах заинтересованы немало европейских клубов.

Милан предлагает Маркусу четырехлетний контракт с 4,5 млн евро зарплаты и гарантированным местом в основе.

При этом парижане предлагают Тюраму куда более заманчивое предложение, но не готовы гарантировать игроку место в стартовом составе.

Мнение самого Маркуса Тюрама по поводу его будущего пока неизвестно, однако кроме вышеназванных клубов у него есть и другие опции.

Ранее также стало известно, что Ман Сити и Бавария уверены в трансфере Кайла Уокера.