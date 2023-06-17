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Футбол

Ювентус и Арсенал поборятся за защитника сборной Бельгии

Тимоти Кастань, вероятно, сменит клубную прописку.
Сегодня, 11:07
Тимоти Кастань / Getty Images
Тимоти Кастань / Getty Images

Защитник Лестера и сборной Бельгии Тимоти Кастань может сменить клубную прописку.

По информации многочисленных источников, в услугах игрока заинтересованы Арсенал и Ювентус. Туринцы опережают лондонцев в борьбе, они уже предложили "лисам" 15 млн евро за Кастаня.

Что касается "канониров", то они хотели бы подписать бельгийца, однако, у них сейчас другие приоритеты, поэтому, предложения пока не последовало.

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Отметим, что Лестер вылетел из чемпионата Англии по итогам прошедшего сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ювентус

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