Арсенал заинтересован в нападающем Челси

Кай Хавертц может сменить один лондонский клуб на другой.

Лондонский Арсенал провел предварительные переговоры с Челси по поводу трансфера Кая Хавертца, пишет 90Min.

У немецкого нападающего еще два года по контракту, однако "синие" могут продать игрока при условии, что смогут отбить вложенные в него деньги. В 2020 году лондонский клуб заплатил Байеру 80 млн евро.

Именно высокая цена на игрока ранее отпугнула мадридский Реал, а теперь следущим претендетном стал Арсенал. Клуб уже провел переговоры с игроком и уже начал договариваться с руководством Челси.

Считается, что сам Кай в целом не против покинуть Челси, кроме "канониров" игрок интересует Баварию, хотя и не находятся на первом месте в их шорт-листе.

Кай Хавертц провел в Челси 139 матчей, в которых отметился лишь 32 глами и 15 ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси отказал МЮ в покупке Мэйсона Маунта.