Бавария намерена подписать защитника Ман Сити

Мюнхенская Бавария намерена усилить линию защиты этим летом.

Как сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг, "красные" готовы подписать футболиста Ман Сити Кайла Уокера.

Англичанину предложили контракт по схеме 2+1. Финансовые детали сделки неизвестны.

При этом стоит отметить, что английский гранд не намерен отпускать местного футболиста и также готовит предложение нового контракта для него. По текущему соглашению Уокера с "горожанами" у игрока остался год договора.

Напомним, ранее сообщалось, чтоБавария близка к подписанию лидера Наполи.