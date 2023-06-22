iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария намерена подписать защитника Ман Сити

Мюнхенцы предложили Кайлу Уокеру контракт.
Сегодня, 18:43
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Мюнхенская Бавария намерена усилить линию защиты этим летом.

Как сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг, "красные" готовы подписать футболиста Ман Сити Кайла Уокера.

Англичанину предложили контракт по схеме 2+1. Финансовые детали сделки неизвестны.

При этом стоит отметить, что английский гранд не намерен отпускать местного футболиста и также готовит предложение нового контракта для него. По текущему соглашению Уокера с "горожанами" у игрока остался год договора.

Напомним, ранее сообщалось, чтоБавария близка к подписанию лидера Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Манчестер Сити

Статьи по теме

Ряд топ-клубов Европы интересуются лидером Ювентуса Ряд топ-клубов Европы интересуются лидером Ювентуса
Жирона Цыганкова может арендовать хавбека Ман Сити Жирона Цыганкова может арендовать хавбека Ман Сити
Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала
Прощай, Европа: Хавбек Ман Сити переходит в клуб из Саудовской Аравии Прощай, Европа: Хавбек Ман Сити переходит в клуб из Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:24
Тодд Боули стал владельцем еще одного клуба
Олимпийские виды20:21
Баскетбол на Европейских играх: Украинки выиграли первый матч
Другие20:09
Терлюга - чемпионка Европейских Игр
Европа20:00
Вот так совпадение: Новичок Реала и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках
Формула 119:59
Ральф Шумахер предложил интересный вариант для Леклера
Олимпийские виды19:45
Европейские игры-2023: Все медали украинцев. Третье золото приносит сборная Украины по прыжкам в воду
Водные19:35
Сборная Украины по прыжкам в воду взяла золотые медали
Европа19:30
Ряд топ-клубов Европы интересуются лидером Ювентуса
Легкая атлетика19:20
Легкая атлетика: Магучих победила в секторе прыжков в высоту, Бех-Романчук провалилась в прыжках в длинну
Олимпийские виды19:13
Прыжки в воду на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK