Ювентус готов усилится американским вингером

Ювентус хочет подписать игрока Лилля Тимоти Веа, пишет La Gazzetta dello Sport.

23-летний американец, как считается, сможет заменить Хуана Куадрадо на правом фланге, а потому является приоритетным подписанием.

Французский клуб требует за игрока 15 млн евро, но туринцы хотят провести встречу с представителями Лилля и попробовать скинуть цену, например, предложив им Дениса Закарию.

При этом с самим Веа "бянконери" уже согласовали условия личного контракта, однако его подробности пока неизвестно.

Также отмечается, что интерес к американцу наблюдается и со стороны мадридского Атлетико.

Ранее, напомним, сообщалось об интересе Ювентуса к хавбеку Арсенала.