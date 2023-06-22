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Одноклубник Зинченко может продолжить карьеру в Ювентусе

Туринцы хотят усилить центральную линию.
Сегодня, 16:55
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Хавбек Арсенала Томас Парти может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ювентус готов предложить ганскому полузащитнику контракт на 3 года. Сам 30-летний футболист согласен на данный переход.

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Потенциальная сумма сделки составит 18-20 млн евро.

Действующий контракт ганца с "канонирами" рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне на счету Парти три гола в 33 матчах АПЛ.

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