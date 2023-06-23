УЕФА предложил Ювентусу необычную сделку по поводу дела о махинациях

Клубу все простят, но дисквалифицируют из Лиги конференций.

Туринский Ювентус и УЕФА ведут переговоры по поводу дела о махинациях со стороны итальянского клуба, пишет Tuttosport.

По информации издания, союз готов предложить туринцам закрыть дело и больше не беспокоить клуб по этому вопросу.

Взамен Ювентус лишиться права выступать в Лиге конференций в будущем сезоне и фактически признает свою вину.

Здесь важно отметить тот факт, что сделка касается дела, которое УЕФА открыл против клуба. То есть, это ни коем образом не касается тех обвинений, которые рассматриваются в итальянских судах.

В данный момент делегация юристов Ювентуса ведет переговоры с УЕФА в Ньоне. Возможно, результаты переговоров будут обнародованы совсем скоро.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ и Интер начали переговоры по трансферу Андре Онаны.