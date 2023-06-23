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Обновленный клубный ЧМ-2025 пройдет в США

В турнире впервые поучаствуют 32 команды.
Сегодня, 19:51
Клубный чемпионат мира / FIFA
Клубный чемпионат мира / FIFA

Стало известно, где пройдет клубный чемпионат мира-2025. Об этом сообщает сайт ФИФА.

 Соединенные Штаты Америки станут страной-хозяйкой клубного ЧМ 2025 года.

Впервые в турнире примут участие 32 команды. 12 клубов будет из Европы, 6 – из Южной Америки, по 4 – из Африки, Азиии КОНКАКАФ, 1 – из Океании.

Напомним, следующий клубный чемпионат мира пройдет в Саудовской Аравии. Он стартует в конце 2023-го года.

Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США клубный чемпионат мира

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