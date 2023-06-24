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Интер Майами анонсировал переход легендарного футболиста Барселоны

Теперь Месси будет не скучно играть самому в Америке.
Сегодня, 01:20
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Интер Майами анонсировал переход экс-хавбека Барселоны Серхио Буксетса. Клуб выложил соответствующий видеоролик в соцсетях.

Испанский футболист перейдет в стан команды МЛС на правах свободного агента. У полузащитника истек контракт с каталонцами.

Детали договора неизвестны, но ряд СМИ утверждает, что стороны подпишут соглашение до 2025 года.

Напомним, Бускетс является воспитанником академии Барселоны. За первую команду он дебютировал в 2008 году. За это время он восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз - Кубок и Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее стала известна дата дебюта Месси за Интер Майами.

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