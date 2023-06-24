Интер Майами анонсировал переход легендарного футболиста Барселоны
Теперь Месси будет не скучно играть самому в Америке.
Интер Майами анонсировал переход экс-хавбека Барселоны Серхио Буксетса. Клуб выложил соответствующий видеоролик в соцсетях.
Испанский футболист перейдет в стан команды МЛС на правах свободного агента. У полузащитника истек контракт с каталонцами.
June 23, 2023
Детали договора неизвестны, но ряд СМИ утверждает, что стороны подпишут соглашение до 2025 года.
Напомним, Бускетс является воспитанником академии Барселоны. За первую команду он дебютировал в 2008 году. За это время он восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз - Кубок и Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.