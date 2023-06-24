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Эвертон Миколенко заинтересован в игроке сборной Италии U-21

Уилфрид Ньонто может усилить линию атаки "ирисок".
Сегодня, 18:33
Уилфрид Ньонто / Getty Images
Уилфрид Ньонто / Getty Images

Эвертон сделал усиление атаки своим главным приоритетом на летнее трансферное окно.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "ириски" заинтересованы в итальянском универсал Уилфриде Ньонто. Финансовые детали сделки неизвестны.

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Трансфер должно упростить то, что Лидс, за который выступает футболист вылетел во второй английский дивизион в то время, как Эвертон остался в элите. 

Ньонто может сыграть на левом фланге и в центре атаки. В данный момент защищает цвета молодежной сборной Италии на Евро-2023 до 21 года. В стартовом матче против сверстников из Франции результативными действиями не отметился. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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