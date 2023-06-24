Эвертон Миколенко заинтересован в игроке сборной Италии U-21

Эвертон сделал усиление атаки своим главным приоритетом на летнее трансферное окно.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "ириски" заинтересованы в итальянском универсал Уилфриде Ньонто. Финансовые детали сделки неизвестны.

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Трансфер должно упростить то, что Лидс, за который выступает футболист вылетел во второй английский дивизион в то время, как Эвертон остался в элите.

Ньонто может сыграть на левом фланге и в центре атаки. В данный момент защищает цвета молодежной сборной Италии на Евро-2023 до 21 года. В стартовом матче против сверстников из Франции результативными действиями не отметился.