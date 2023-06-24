Сын Марсело отметил получение диплома в стиле Роналду

Сын легенды мадридского Реала Марсело отпраздновал получение диплома в стиле Криштиану Роналду.

Энцо Алвес Виейра отличился на выпускном, посвященном получение диплома об окончании базового образования.

13-летний парень, выйдя на сцену, сделал фирменный жест Криштиану Роналду, подпрыгнув и заведя руки за спину. Зал отреагировал смехом, апплодисментами и громким "Siuuu".

Напомним, что Энцо выступает на позиции форварда, и ее в прошлом году подписал первый контракт с мадридским Реалом.

Кто такой Энцо Алвес Виейра и сумеет ли он стать таким же великим футболистом, как и ео отец, читайте у нас на сайте.