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Сын Марсело отметил получение диплома в стиле Роналду

13-летний Энцо вызвал апплодисменты и громкий Siuuu в зале.
Вчера, 21:56
Марсело с семьей / Getty Images
Марсело с семьей / Getty Images

Сын легенды мадридского Реала Марсело отпраздновал получение диплома в стиле Криштиану Роналду.

Энцо Алвес Виейра отличился на выпускном, посвященном получение диплома об окончании базового образования.

13-летний парень, выйдя на сцену, сделал фирменный жест Криштиану Роналду, подпрыгнув и заведя руки за спину. Зал отреагировал смехом, апплодисментами и громким "Siuuu".

Напомним, что Энцо выступает на позиции форварда, и ее в прошлом году подписал первый контракт с мадридским Реалом.

Кто такой Энцо Алвес Виейра и сумеет ли он стать таким же великим футболистом, как и ео отец, читайте у нас на сайте.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марсело

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