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Гризманн определился со своим будущим в Атлетико

Французу нравится в стане "матрасников".
Сегодня, 09:23
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн не хочет покидать летом клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

У 32-летнего француза на руках есть несколько предложений от европейский клубов, а также команд из Саудовской Аравии. Данные варианты продолжения карьеры не интересуют игрока.

В данный момент футболить целиком и полностью сосредоточен лишь на выступлениях за "матрасников".

В минувшем сезоне на счету Антуана 15 голов и 16 ассистов в 38 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Гризманн может стать новым одноклубником Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн

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