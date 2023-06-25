Гризманн определился со своим будущим в Атлетико

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн не хочет покидать летом клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

У 32-летнего француза на руках есть несколько предложений от европейский клубов, а также команд из Саудовской Аравии. Данные варианты продолжения карьеры не интересуют игрока.

В данный момент футболить целиком и полностью сосредоточен лишь на выступлениях за "матрасников".

В минувшем сезоне на счету Антуана 15 голов и 16 ассистов в 38 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Гризманн может стать новым одноклубником Роналду.