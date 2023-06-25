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Месси: Я уже не тот, кем был в Барселоне

Аргентинец признал свой игровой спад.
Сегодня, 09:54
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о сложностях, с которыми столкнулся в последнее время.

"Конечно, мне уже 36 лет, я уже не такой игрок, каким был в Барселоне несколько лет назад.

Первый год в Париже по различным причинам оказался для меня очень сложным. Но в этом сезоне я чувствовал себя гораздо лучше, более расслабленным.

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Важную роль сыграл чемпионат мира. То, что он проводился посреди сезона... Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, третьи получили травму. Это сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды, как и травмы некоторых важных футболистов, таких как Неймар.

Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Это не оправдание, потому что много кто играл на ЧМ, но в целом ЧМ повлиял на уровень игры в чемпионате и в Лиге чемпионов. Все вернулись другими, пускай по разным причинам", – заявил Лео в интервью beIN SPORTS.

Напомним, минувший сезон аргентинец провел в ПСЖ. С 1 июля Месси станет свободным агентом, после чего перейдет в Интер Майами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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