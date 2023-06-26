МЮ готов обсудить контракт с хавбеком Ювентуса

Но и "бьянконери" хотят, чтобы Рабьо играл у них.

Манчестер Юнайтед намерен попробовать подписать Адриена Рабьо, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ночью представители клуба встречались с представителями фрванцузского хавбека, МЮ готов сделать следуюий шаг и согласовать условия личного контракта.

Однако Ювентус не хочет терять игрока, и также предложил Адриену новый контракт. При эмто Аллегри и некоторые игроки постоянно общаются с Рабьо, надеясь убедить француза остаться.

Более того, "бьянконери" определили переподписание Рабьо, как одну из ключевых целей на лето. Клуб уверен, что им это удастся, однако сам Адриен ждет предложения от МЮ, которое его устроит.

В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за Ювентус во всех турнирах.

Ранее Барселона официально объявила о подписании Илкая Гюндогана.