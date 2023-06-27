Милан хочет усилить линию атаки скандальным форвардом ПСЖ

Икарди может вернуться в Италию.

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди, права на которого принадлежат ПСЖ, попал в сферу интересов Милана. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

"Россонери" готовы заплатить за 30-летнего аргентинца 15-20 млн евро. Проблемой может стать лишь высокая зарплата игрока, которая составляет 7 млн евро.

Сам футболист ждет звонка из Милана и предпочел бы присоединиться именно к этой команде. Игрок даже готов пойти на понижение зарплаты.

Напомним, Икарди выступал за Интер с 2013 по 2020 год. За это время форвард забил 111 голов за 188 матчей.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 22 гола и 7 ассистов в 24 матчах турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Милан близок к подписанию вингера Челси.