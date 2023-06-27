iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан хочет усилить линию атаки скандальным форвардом ПСЖ

Икарди может вернуться в Италию.
Сегодня, 10:49
Мауро Икарди / Getty Images
Мауро Икарди / Getty Images

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди, права на которого принадлежат ПСЖ, попал в сферу интересов Милана. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

"Россонери" готовы заплатить за 30-летнего аргентинца 15-20 млн евро. Проблемой может стать лишь высокая зарплата игрока, которая составляет 7 млн евро.

Сам футболист ждет звонка из Милана и предпочел бы присоединиться именно к этой команде. Игрок даже готов пойти на понижение зарплаты.

Напомним, Икарди выступал за Интер с 2013 по 2020 год. За это время форвард забил 111 голов за 188 матчей.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 22 гола и 7 ассистов в 24 матчах турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Милан близок к подписанию вингера Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ПСЖ Мауро Икарди

Статьи по теме

Милан близок к подписанию вингера Челси Милан близок к подписанию вингера Челси
"Он знает, кто мы": Супруга вратаря ПСЖ рассказала о его состоянии после инцидента с лошадью "Он знает, кто мы": Супруга вратаря ПСЖ рассказала о его состоянии после инцидента с лошадью
Наполи установил сумасшедший ценник на лидера команды Наполи установил сумасшедший ценник на лидера команды
Милан хочет усилиться хавбеком Челси Милан хочет усилиться хавбеком Челси
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды13:40
Триатлон на Европейских играх: две украинки финишировали за пределами 30-ки, одна стала круговой
Олимпийские виды13:27
Бадминтон на Европейских играх: Боснюк проиграл во втором матче подряд
Олимпийские виды13:25
Пулевая стрельба на Европейских играх: Павел и Юлия Коростылевы стали лучшими в квалификации, гарантировав себе медаль
Украина13:20
Суркис объявил об уходе Беседина из Динамо
Европа12:58
"Наша цель - взять три очка": Тренер молодежной сборной Испании - о матче с Украиной
ММА12:53
Макгрегор: Я лучший боец вне зависимости от весовой категории
Олимпийские виды12:35
Прыжки в воду на Европейских играх: Науменко вышел в финал
Бокс12:25
"Буду лучшим бойцом в мире": Спенс оценил свои шансы в поединке с Кроуфордом
Европа12:24
Вест Хэм отказался продавать Райса в Манчестер Сити
Европа12:06
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK