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Милан близок к подписанию вингера Челси

Еще один игрок лондонского клуба может пополнить состав "россонери".
Сегодня, 08:42
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Милан нашел очередной вариант усиления в составе лондонского Челси.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб практически согласовал приобретение вингера "синих" и сборной США Кристиана Пулишича. О финансовых деталях сделки пока не сообщается.

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Отмечается, что новый главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино не рассчитывает на 24-летнего американца и готов его отпустить в стан "россонери".

В минувшем сезоне Пулишич провел в составе Челси во всех турнирах 30 матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан намерен подписать еще одного игрока Челси - полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

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