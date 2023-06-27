Милан близок к подписанию вингера Челси
Еще один игрок лондонского клуба может пополнить состав "россонери".
Милан нашел очередной вариант усиления в составе лондонского Челси.
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб практически согласовал приобретение вингера "синих" и сборной США Кристиана Пулишича. О финансовых деталях сделки пока не сообщается.
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Отмечается, что новый главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино не рассчитывает на 24-летнего американца и готов его отпустить в стан "россонери".
В минувшем сезоне Пулишич провел в составе Челси во всех турнирах 30 матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Милан намерен подписать еще одного игрока Челси - полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.