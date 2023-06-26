Милан хочет усилиться хавбеком Челси

Сегодня, 07:19

Сегодня, 07:19

Руководство Милана рассматривает вариант с подписанием полузащитника Челси Рубена Лофтус-Чика. Об этом сообщает издание Sportitalia.

Итальянский клуб готов подписать контракт с 27-летним англичанином. Данна задача стала приоритетом для "россонери".

Сам футболист не прочь летом сменить клубную прописку. Лофтус-Чику важно иметь игровую практику.

В минувшем сезоне на счету англичанина один ассист в 25 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Лукаку может перейти в стан заклятого врага Интера.