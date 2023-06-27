Украина выйдет в экспериментальном составе на матч ЧЕ-2023 U-21 против Испании
Во вторник, 27 июня, в Бухаресте (Румыния) в рамках заключительного матча группового этапа молодежного чемпионата Европы встретятся сборные Испании и Украины.
Главный тренер "желто-синих" Руслан Ротань решил кардинальным образом изменить стартовый состав команды, заменив практически каждого игрока.
Испания: Агирресабала - Мартинес, Гильямон, Хила, Санчес - Бернабе Гарсия, Сансет, Барренечеа, Орос, Рикельме - Камельо.
Запасные: Роман, Тенас, Баэна, Бланко, Вейга, В. Гомес, С. Гомес, Миранда, Паредес, Пачеко, Родри, Руис.
Украина: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко - Очеретько, Желизко, Крыськив - Назаренко, Вьюнник, Брагару.
Запасные: Трубин, Фесюн, Батагов, Бондаренко, Бражко, Кащук, Мудрик, Сыч, Сикан, Таловеров.
Читай также: Чемпионат Европы (U-21): Украина и Испания разыграют первое место в группе, Грузия вышла с первого места
Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Испания - Украина.
Стартовый свисток поединка молодежного чемпионата Европы между Испанией и Украиной запланирован на 21:45 по киевскому времени.