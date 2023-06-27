Украина выйдет в экспериментальном составе на матч ЧЕ-2023 U-21 против Испании

Во вторник, 27 июня, в Бухаресте (Румыния) в рамках заключительного матча группового этапа молодежного чемпионата Европы встретятся сборные Испании и Украины.

Главный тренер "желто-синих" Руслан Ротань решил кардинальным образом изменить стартовый состав команды, заменив практически каждого игрока.

Испания: Агирресабала - Мартинес, Гильямон, Хила, Санчес - Бернабе Гарсия, Сансет, Барренечеа, Орос, Рикельме - Камельо.

Запасные: Роман, Тенас, Баэна, Бланко, Вейга, В. Гомес, С. Гомес, Миранда, Паредес, Пачеко, Родри, Руис.

Украина: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко - Очеретько, Желизко, Крыськив - Назаренко, Вьюнник, Брагару.

Запасные: Трубин, Фесюн, Батагов, Бондаренко, Бражко, Кащук, Мудрик, Сыч, Сикан, Таловеров.

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Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Испания - Украина.

Стартовый свисток поединка молодежного чемпионата Европы между Испанией и Украиной запланирован на 21:45 по киевскому времени.