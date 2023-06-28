Украина со второго места вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы-2023

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня сыграла вничью с Испанией на групповом этапе молодежного Евро-2023.

За счет такого результата "желто-синие" заняли второе место группы В, а испанцы сохранили первую строчку.

Группа В

Испания - 7 очков Украина - 7 очков Хорватия - 1 очко Румыния - 1 очко

Еще после матча с Румынией (1:0) Украина гарантировала себе место в плей-офф турнира. Теперь же можно констатировать факт, что украинская молодежка в четвертьфинале сыграет с победителем группы D.

С высокой долей вероятности, этой командой станет сборная Франции, которая в последнем туре сыграет со сборной Швейцарии.

Группа D

Франция - 6 очков Италия - 3 очка Швейцария - 3 очка Норвегия - 3 очка

Напомним, что матчи стадии 1/4 финала молодежного чемпионата Европы пройдут 1 и 2 июля.