Украина со второго места вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы-2023
В четвертьфинале команду Руслана Ротаня ждет серьезное испытание.
Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня сыграла вничью с Испанией на групповом этапе молодежного Евро-2023.
За счет такого результата "желто-синие" заняли второе место группы В, а испанцы сохранили первую строчку.
Группа В
- Испания - 7 очков
- Украина - 7 очков
- Хорватия - 1 очко
- Румыния - 1 очко
Еще после матча с Румынией (1:0) Украина гарантировала себе место в плей-офф турнира. Теперь же можно констатировать факт, что украинская молодежка в четвертьфинале сыграет с победителем группы D.
С высокой долей вероятности, этой командой станет сборная Франции, которая в последнем туре сыграет со сборной Швейцарии.
Группа D
- Франция - 6 очков
- Италия - 3 очка
- Швейцария - 3 очка
- Норвегия - 3 очка
Напомним, что матчи стадии 1/4 финала молодежного чемпионата Европы пройдут 1 и 2 июля.