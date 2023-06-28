iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенфика определилась с ценником Рамуша

"Орлы" попросят не менее 80 млн евро.
Вчера, 22:47
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

Португальская Бенфика окончательно определилась, за какую сумму готова расстаться с Гонсалу Рамушем, пишет ManUtdNews.

"Орлы" претендут минимум на 80 млн евро. Клуб считает, что заинтересованным сторонам такая сумма вполне по плечу.

Ранее президент Бенфики Руй Кошта уже отклонил предложение неназванного клуба в размере 50+10 млн евро.

Напомним, что основными претендентами на подписание Рамуша считаются Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

В чемпионате Португалии в сезоне-2022/23 Рамуш провел 30 матчей и забил 19 голов. 

Напомним, ранее Арсенал объявил о подписании Кая Хавертца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Гонсалу Рамуш

Статьи по теме

Ди Мария близок к возвращению в Бенфику Ди Мария близок к возвращению в Бенфику
Защитник Бенфики может перейти в Барселону Защитник Бенфики может перейти в Барселону
Экс-игрок Шахтера потролил футболиста Порту после выигранного чемпионата Португалии Экс-игрок Шахтера потролил футболиста Порту после выигранного чемпионата Португалии
Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Немецкие клубы следят за воспитанником Реала
Другие страны00:13
Интер Майами назначил знакомого тренера Месси
Вчера, 23:38
Европа23:38
Ширер: Если Кейн хочет в Баварию, я, блин, сам его отвезу!
Европа23:15
Тоттенхэм объявил о подписании лидера Лестера
Европа22:47
Бенфика определилась с ценником Рамуша
Теннис22:30
Ястремская вышла в финал квалификации Уимблдона, обыграв россиянку
Европа22:22
Официально: Кай Хавертц - игрок Арсенала
Олимпийские виды22:10
Европейские игры 2023: результаты и расписание украинцев в восьмой день
Олимпийские виды21:55
Бадминтон на Европейских играх: украинцы уступили во всех своих матчах
Игровые21:48
Женская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK