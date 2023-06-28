Бенфика определилась с ценником Рамуша

"Орлы" попросят не менее 80 млн евро.

Португальская Бенфика окончательно определилась, за какую сумму готова расстаться с Гонсалу Рамушем, пишет ManUtdNews.

"Орлы" претендут минимум на 80 млн евро. Клуб считает, что заинтересованным сторонам такая сумма вполне по плечу.

Ранее президент Бенфики Руй Кошта уже отклонил предложение неназванного клуба в размере 50+10 млн евро.

Напомним, что основными претендентами на подписание Рамуша считаются Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

В чемпионате Португалии в сезоне-2022/23 Рамуш провел 30 матчей и забил 19 голов.

Напомним, ранее Арсенал объявил о подписании Кая Хавертца.