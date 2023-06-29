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Катарцы уверены в победе в гонке за приобретение Манчестер Юнайтед

Вот только семья Глейзеров может снова огорчить всех тех, кто ждет скорейшей продажи манкунианцев.
Сегодня, 09:22
Протест фанатов МЮ против Глейзеров / Getty Images
Протест фанатов МЮ против Глейзеров / Getty Images

Катарская группа во главе с шейхом Джассимом бин Хамад Аль-Тани все больше убеждается в том, что именно она выиграла гонку за приобретение Манчестер Юнайтед, сообщает Bloomberg.

Те, кто находится в ближайшем окружении катарской заявки, теперь начали выражать свою уверенность в победе и считают, что официальное объявление будет лишь вопросом времени.

Сделка сопровождается постоянными задержками со стороны нынешних владельцев "красных дьяволов" семейства Глейзеров. Разногласия внутри семьи все еще ставят под угрозу весь процесс продажи клуба.

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Но поскольку процесс продажи идет уже восьмой месяц, Глейзеры могут в последнюю минуту принять решение оставить клуб у себя, приняв средства от внешнего инвестора на ремонт стадиона Олд Траффорд и тренировочной базы в Кэррингтоне.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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