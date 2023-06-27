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Трансферный бюджет Манчестер Юнайтед ограничен из-за ФФП

Плохая способность продавать игроков сыграла с манкунианцами злую шутку.
Сегодня, 19:53
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед обладает деньгами, чтобы тратить их этим летом, но у клуба нет такой возможности.

Как сообщает ESPN, трансферный бюджет манкунианцев был сокращен из-за ограничений финансового фэйр-плей, связанных с "историческими расходами".

В сезоне-2021/22 "красные дьяволы" потратили 122 миллиона фунтов, а в сезоне-2022/23 - 208 миллионов.

Ограничения связаны с тем, что МЮ плохо продает игроков, если до продажи вообще доходит дело. За последнее десятилетие единственным игроком, по которому клуб вышел в плюс, стал Дэниел Джеймс (купили за 15,3 миллиона, продали за 25 миллионов).

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В остальных случаях клуб либо продавал игроков дешевле, чем они были приобретены, либо отпускал их свободными агентами.

Во вторник, 27 июля, Юнайтед опубликовал положительные финансовые результаты: выручка выросла на 11% до 170 миллионов за три месяца, закончившихся 31 марта.

Результаты третьего квартала также включали прогноз, согласно которому выручка за весь год достигнет рекордных 630–640 миллионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Финансовый фэйр плей

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