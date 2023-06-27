Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму на сезон-2023/24
"Красные дьяволы" теперь имеют на экипировке розу в геометрическом дизайне.
Манчестер Юнайтед в социальных сетях официально презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2023/24.
"Комплект отдает дань уважения культовой красной розе города в потрясающем геометрическом дизайне и вдохновлен мостом через реку Эруэлл, который соединяет Манчестер и Солфорд и является символом силы города и его глубокого влияния на мир во время промышленной революции", - говорится в заявлении клуба.
Футболки основного комплекта "красных дьяволов" выполнены в традиционном красном цвете с черными деталями на плечах. Форма разработана техническим спонсором Adidas.
New season = new gear 🔥#MUFC || @adidasFootball pic.twitter.com/qWpufr1qVj— Manchester United (@ManUtd) June 27, 2023
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед выставил ценники на Санчо, Магуайра и других игроков.