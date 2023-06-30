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Интер официально попрощался со Шкриняьром

Защитник покидаует "нерадзурри" после шести лет в клубе.
Сегодня, 14:57
Милан Шкриньяр / Getty Images
Милан Шкриньяр / Getty Images

Миланский Интер официально объявил о том, что команду покидает Милан Шкриняьр.

Словацкий защитник перешел в стан "нерадзурри" в 2017 году из Сампдории за 34 млн евро и провел в Милане шесть полноценных сезонов.

За это время Шкриняьр отыграл 246 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. С ним клуб выиграл одно Скудетто, два кубка Италии и два суперкубка.

Трансфермаркт оценивает 28-летнего защитника в 50 млн евро, и, скорее всего, Шкриньяр присоеднится к ПСЖ в качестве свободного агента.

Также напомним, что этим летом Интер покидает и Марцело Брозович.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Милан Шкриньяр

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