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Бавария объявила об уходе двух защитников

Жоау Канселу и Дэйли Блинд больше не сыграют за клуб, как и ожидалось ранее.
Сегодня, 18:03
Жоау Канселу и Дэйли Блинд / Getty Images
Жоау Канселу и Дэйли Блинд / Getty Images

Мюнхенская Бавария объявила об уходе Жоау Канселу и Дэйли Блинда.

Пресс-служба "красных" поблагодарила португальца и нидерландца за время проведенное в клубе и пожелала им удачи в дальнейшем.

Оба футболиста провели в составе Баварию вторую часть прошлого сезона. Жоау играл за клуб на правах аренды, а Дэйли подписал с клубом краткосрочный контракт

Напомним, ранее сообщалось, что Блинд может стать одноклубником Цыганкова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Дэйли Блинд Жоау Канселу

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