Бавария объявила об уходе двух защитников

Жоау Канселу и Дэйли Блинд больше не сыграют за клуб, как и ожидалось ранее.

Мюнхенская Бавария объявила об уходе Жоау Канселу и Дэйли Блинда.

Пресс-служба "красных" поблагодарила португальца и нидерландца за время проведенное в клубе и пожелала им удачи в дальнейшем.

Оба футболиста провели в составе Баварию вторую часть прошлого сезона. Жоау играл за клуб на правах аренды, а Дэйли подписал с клубом краткосрочный контракт

Напомним, ранее сообщалось, что Блинд может стать одноклубником Цыганкова.