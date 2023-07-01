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ПСЖ намерен сделать хавбека Ман Сити приоритетной целью

Бернарду Силва может перебраться в французский гранд.
Сегодня, 11:29
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Французский ПСЖ не намерен заканчивать свои дела на трансферном рынке после подписания защитника сборной Франции.

Как сообщает издание 90min. после того, как к работе официально приступит Луис Энрике парижане сосредоточаться на подписании Бернарду Силвы.

Источник отмечает, что испанский специалист согласовал кандидатуру португальца, а сам хавбек уже сообщил руководству Ман Сити, что хочет покинуть клубы.

Напомним, в прошлом сезоне Бернарду провел 55 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 8 ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва

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