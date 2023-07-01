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ПСЖ вскоре официально объявит о подписании защитника сборной Франции

Люка Эрнандес переберется на Парк де Пренс.
Сегодня, 10:50
Люка Эрнандес / Getty Images
Люка Эрнандес / Getty Images

ПСЖ усилит линию защиты французским футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, парижане вскоре объявят о переходе Люки Эрнандеса из мюнхенской Баварии.

Официальное объявление готовится в данные минуты. Бавария согласовала все детали сделки, включая сумму бонусов и структуру платежей. Сумма трансфера составит 45 млн евро.

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Детали личного контракта футболиста, такие как срок действия и заработная плата пока остаются неизвестными.

Отметим, что большую часть прошлого сезона Люка пропустил из-за травмы полученной на групповом этапе Чемпионата мира в Катаре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция ПСЖ Бавария Мюнхен Люка Эрнандес

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