ПСЖ вскоре официально объявит о подписании защитника сборной Франции

ПСЖ усилит линию защиты французским футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, парижане вскоре объявят о переходе Люки Эрнандеса из мюнхенской Баварии.

Официальное объявление готовится в данные минуты. Бавария согласовала все детали сделки, включая сумму бонусов и структуру платежей. Сумма трансфера составит 45 млн евро.

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Детали личного контракта футболиста, такие как срок действия и заработная плата пока остаются неизвестными.

Отметим, что большую часть прошлого сезона Люка пропустил из-за травмы полученной на групповом этапе Чемпионата мира в Катаре.