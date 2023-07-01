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Клуб из Саудовской Аравии предложил легенде итальянского футбола должность тренера

Гаттузо уже определился с ответом.
Сегодня, 19:53
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Аль-Ахли видит в Дженнаро Гаттузо нового главного тренера клуба. Об этом сообщает издание Sports Zone.

Клуб из Саудовской Аравии предлагает итальянскому специалисту 10 млн евро в год. Сам тренер хочет работать с европейской командой.

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Аль-Ахли готов ждать ответа Гаттузо сколько нужно. Клуб не собирается отказываться от подписания тренера.

Напомним, Гаттузо работал в Сьоне, ОФИ, Милане и Наполи. Последним клубом итальянца была Валенсия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Дженнаро Гаттузо

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