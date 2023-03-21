Гаттузо сравнил главного таланта Наполи с Бестом

Итальянец в восторге от игры Кварацхелии.

Бывший тренер Наполи Дженнаро Гаттузо сравнил вингера клуба Хвичу Кварацхелию с экс-футболистом Манчестер Юнайтед Джорджем Бестом.

"Это все равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной легкостью.

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Наполи – это команда, которая меня восхищает, которая играет в футбол мечты", – сказал Гаттузо в интервью RadioRai1.

В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока сборной Грузии 12 голов и 10 ассистов в 23 матчах Серии А.