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Гаттузо сравнил главного таланта Наполи с Бестом

Итальянец в восторге от игры Кварацхелии.
Сегодня, 00:31
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Бывший тренер Наполи Дженнаро Гаттузо сравнил вингера клуба Хвичу Кварацхелию с экс-футболистом Манчестер Юнайтед Джорджем Бестом. 

"Это все равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной легкостью.

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Наполи – это команда, которая меня восхищает, которая играет в футбол мечты", – сказал Гаттузо в интервью RadioRai1.

В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока сборной Грузии 12 голов и 10 ассистов в 23 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Дженнаро Гаттузо Хвича Кварацхелия

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