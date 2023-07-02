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Украина уверенно обыграла Францию и вышла в полуфинал Евро

Пропустив первыми, наши парни совсем не пожалели соперника.
Вчера, 23:53
Франция - Украина / Getty Images
Франция - Украина / Getty Images

В воскресенье, 2 июля, в Клуже (Румыния) на Арене Клуж состоялся матч 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023, в котором сошлись сборные Украины и Франции.

В первые 15 минут команды демонстрировали довольно равную игру, однако уже на 19-й минуте французы открыли счет, благодаря точному завершению Райана Шерки. Украина быстро отыгралась, но судья отменил гол из-за оффсайда.

Источник: Getty Images

На 30-й минуте в своей штрафной фолит Калулу и Судаков сильным ударом сравнивает счет. А под занавес тайма Мудрик выдал шикарный пас на Судакова, который оформил дубль и вывел Украину вперед.

Источник: Getty Images

Во втором тайме французы приложили немало сил, чтобы отыграться, даже забили из офсайда, но наши парни сумели не просто удержать счет, а и заить третий гол, снявший все вопросы.

Источник: Getty Images

Украина проходит в полуфинал молодежного Евро, где ее уже ждет сборная Испании.

Статистика матча молодежного чемпионата Европы Франция U-21 - Украина U-21

Франция U-21 - Украина U-21 1:2
Голы: Шерки, 19 - Судаков (пен) 32, 44, Бондаренко, 86
Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 14 - 6
Удары в створ ворот: 6 - 3
Атаки: 143 - 68

Франция U-21: Шевалье - Калулу, Лукеба, Симакан (Жандре, 72), Нкунку - Какре, Тюрам (Адли, 72), Ле Фе - Шерки (Калимуэндо, 80), Барколя, Гуири (Ваи, 72).

Украина U-21: Трубин - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Брагару, Судаков, Бондаренко (Желизко, 88), Бражко, Кащук (Назаренко, 59), Мудрик, Крыськив (Сикан, 59)

Предупреждение: Тюрам, 58, Нкунку, 67 - Крыськив, 51, Вивчаренко, 56, Сикан, 62

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины

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