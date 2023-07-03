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"Показали, что действительно являемся командой": Ротань оценил победу в четвертьфинале Евро-2023 U-21

Молодежная сборная Украины праздновала успех в противостоянии с Францией.
Сегодня, 07:58
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился эмоциями от победы над Францией в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

Накануне "сине-желтые" в поединке с французами, пропустив первыми, сумели одержать победу со счетом 3:1 благодаря дублю Георгия Судакова и голу Артема Бондаренко.

"Прежде всего мы поздравляем с победой Украину, поздравляем наших защитников, спасибо им! Я поздравляю команду, которая провела фантастический матч, показала, что мы действительно являемся командой, мы стремимся к большему!

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Если вернуться на годы назад, когда мы только собрались, особенно после первого отборочного поединка с Францией - мы не могли представить, что через два матча мы эту сборную обыграем. Хочу поздравить футболистов с замечательной игрой, с победой, а самое главное для меня то, что они в этом матче стали лучшими среди лучших.

Мы понимали, что Франция будет очень компактно обороняться в середине, что нам максимально перекроют центр. Мы делали акцент на этом, а также на игре с ложной "девяткой", чтобы оттягивать действующих очень высоко защитников. В эти зоны должны были вбегать наши быстрые вингеры. Но я очень доволен, что в ситуации, когда Мудрик и Судаков поменялись местами, Георгий взял эту роль на себя и ворвался в пространство, создавшее для него своим открыванием Крыськив. Этот матч мы обязательно должны занести себе в актив.

Хотелось бы отметить и сборную Франции. Это очень мощный коллектив, хорошая команда, индивидуально искусная. Я доволен тем, что наши ребята отреагировали на результат как индивидуальным мастерством, так и характером, не раскисли, а быстро вернулись в игру", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Франция - Украина (1:3).

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Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

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