iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Борнмут с Забарным представил форму на новый сезон

"Вишни" вернулись к традиционными вертикальным полоскам.
Сегодня, 15:47
Борнмут /afcb.cn
Борнмут /afcb.cn

Борнмут представил новый комплект домашней формы на сезон 2023/24.

Клуб не стал менять свои классические цвета, оставив вертикальные черно-красные полосы, но в отличие от прошлого сезона, они вновь стали ровными.

Техническим спонсором команды осталась британская компания Umbro. Этот комплект будут использовать и мужская, и женская команды.

Интересно, что среди игроков "вишен", кто принял участие в презентации, был и украинец Илья Забарный.

В прошлом сезоне защитник провел лишь пять матчей, зато клуб сумел сохранить прописку в АПЛ.

С формами других команд на сезон 2023/24 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

Статьи по теме

Борнмут Забарного заинтересован в подписании финалиста Лиги Чемпионов Борнмут Забарного заинтересован в подписании финалиста Лиги Чемпионов
Борнмут Забарного усилился сыном легенды нидерландского футбола Борнмут Забарного усилился сыном легенды нидерландского футбола
Сын легендарного форварда Барселоны станет одноклубником Забарного Сын легендарного форварда Барселоны станет одноклубником Забарного
Милан находится в шаге от подписания хавбека Вильярреала Милан находится в шаге от подписания хавбека Вильярреала
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Милан находится в шаге от подписания хавбека Вильярреала
Европа17:56
Ман Сити пытается подписать экс-одноклубника Цыганкова
Европа17:50
Иньеста поделился мнением о переходе Месси в Интер Майами
Европа17:29
Мудрик – о матче с Францией: Классно побегали с пацанами в футбольчик
Европа17:21
Вингер Челси отказался от переезда в чемпионат Франции
Европа17:06
Реал официально представил капитанов на новый сезон
Теннис16:55
Уимблдон-2023 (ATP): Музетти и Рублев стартовали с побед, остальные матчи прервал дождь
Формула 116:36
Команды недовольны ситуацией со штрафами
Украина16:08
Пятов завершил футбольную карьеру в Шахтере
Теннис15:56
Уимблдон-2023 (WTA): Букса и Богдан обыграли россиянок, Пегула одержала тяжелую победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK