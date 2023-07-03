Борнмут с Забарным представил форму на новый сезон
"Вишни" вернулись к традиционными вертикальным полоскам.
Борнмут представил новый комплект домашней формы на сезон 2023/24.
Клуб не стал менять свои классические цвета, оставив вертикальные черно-красные полосы, но в отличие от прошлого сезона, они вновь стали ровными.
Техническим спонсором команды осталась британская компания Umbro. Этот комплект будут использовать и мужская, и женская команды.
Introducing our 2023/24 home kit 🙌@UmbroUK // #afcb pic.twitter.com/ftyORu6Pec— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 3, 2023
Интересно, что среди игроков "вишен", кто принял участие в презентации, был и украинец Илья Забарный.
В прошлом сезоне защитник провел лишь пять матчей, зато клуб сумел сохранить прописку в АПЛ.
С формами других команд на сезон 2023/24 вы можете ознакомиться на нашем сайте.