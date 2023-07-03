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Брайтон подписал бельгийского вратаря-вундеркинда

Барт Вербрюгген попробует свои силы в АПЛ.
Сегодня, 19:52
Барт Вербрюгген / Getty Images
Барт Вербрюгген / Getty Images

Брайтон официально объявил о подписании Барта Вербрюггена из Андерлехта.

20-летний кипер стал лучшим игроком сезона в Андерлехте, выступая за клуб всего полсезона. 

Барт начинал прошлый сезон в качестве резервного вратаря, получил свой шанс к Рождеству и после этого отыграл все оставшиеся матчи, пройдя с Андерлехтом в четвертьфинал ЛЕ.

Также в этом году Вербрюгген получил вызов в сборную Нидерландов и дебютировал за молодежный состав.

"Чайкам" подписание вратаря обошлось в 16 млн фунтов. Барт подписал с клубом пятилетний контракт.

Ранее, напомним, Манчестер Сити предпринял попытку подписать игрока Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон

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