Брайтон подписал бельгийского вратаря-вундеркинда
Барт Вербрюгген попробует свои силы в АПЛ.
Брайтон официально объявил о подписании Барта Вербрюггена из Андерлехта.
20-летний кипер стал лучшим игроком сезона в Андерлехте, выступая за клуб всего полсезона.
Барт начинал прошлый сезон в качестве резервного вратаря, получил свой шанс к Рождеству и после этого отыграл все оставшиеся матчи, пройдя с Андерлехтом в четвертьфинал ЛЕ.
Также в этом году Вербрюгген получил вызов в сборную Нидерландов и дебютировал за молодежный состав.
"Чайкам" подписание вратаря обошлось в 16 млн фунтов. Барт подписал с клубом пятилетний контракт.
Ранее, напомним, Манчестер Сити предпринял попытку подписать игрока Атлетико.