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Русалка в золотой клетке: Шакира в новом клипе снова упомянула отношения с Пике

Колумбийка вновь хайпится на теме расставания с экс-возлюбленным.
Сегодня, 00:54
Шакира / Instagram
Шакира / Instagram

Поп-исполнительница Шакира выпустила новый клип на трек Copa Vacía, в котором она предстала в необычном образе.

Колумбийка шокировала соцсети опубликованным видео, в котором она в костюме русалки переживает крайне непростые события: любовь, жизнь в золотой клетке и на мусорке с крысами, а после - выход на свободу.

В соцсетях 46-летняя певица призналась, что этот трек имеет крайне символическое значение для нее. Вероятно, таким образом она намекает на облегчение после расставания экс-возлюбленным Жераром Пике.

Напомним, бывший защитник сборной Испании спустя 11 лет отношений ушел от Шакиры, матери его двоих сыновей. Избранницей легенды Барселоны стала 23-летняя студентка и модель Клара Чиа Марти.

Ранее сообщалось, что Шакира по странной причине запретила Пике брать детей на свадьбу своего брата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шакира клип Жерар Пике

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