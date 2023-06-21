Категорическое нет: Шакира по странной причине запретила Пике брать детей на свадьбу своего брата

Война между бывшей звездной парой не закончится никогда.

Спустя год после расставания публичная полемика между Жераром Пике и Шакирой продолжается до сих пор.

Когда они расстались, они долго спорили насчет детей. Из-за Милана и Саши им обоим пришлось согласиться на соглашение о разводе.

Но колумбийская певица недавно снова включила жесткий режим и сказала категоричное "нет" на просьбу экс-игрока Барселоны взять детей на свадьбу своего брата, сообщает Essentialy Sports.

После отказа испанцу пришлось отвезти детей обратно в Майами к их маме.

По информации источника, все родственники Пике хотели, чтобы на ней присутствовали Милан и Саша, но их мать отказала в просьбе.

Младший брат Пике Марк женится на своей невесте 24 июня. Ожидается, что в тот же день Жерар объявит дату своей предстоящей свадьбы с Кларой Чиа, своей новой пассией.

По одной из версий, Шакира не хочет, чтобы их с Пике дети были свидетелями того, как футболист раскроет дату свадьбы с той, ради кого он бросил ее..

В то же самое время ей самой приписывают роман с 7-кратным чемпионом мира Формулы 1 Льюисом Хэмилтоном, но она ни подтвердила, ни опровергла эти слухи.