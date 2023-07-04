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Сбор друзей Месси: Интер Майами намерен подписать еще одного экс-игрока Барселоны

Андрес Иньеста может продолжить карьеру в МЛС.
Сегодня, 20:25
Андрес Иньеста / Getty Images
Андрес Иньеста / Getty Images

У Андреса Иньесты накануне объявившего об уходе из Виссел Кобе появилось два варианта продолжения карьеры.

Как сообщает Rac1, 39-летний футболист получил предложения из Саудовской Аравии и от Интер Майами.

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В стане клуба из США Иньеста может воссоединиться с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом, а также потенциально с Серхио Рамосом и Жорди Альбой, которыми также интересуются "розовые".

Источник утверждает, что ветеран испанского футбола примет решение о своем будущем в ближайшее время. 

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