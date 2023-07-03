iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Иньеста поделился мнением о переходе Месси в Интер Майами

Испанец с понимаем отнесся к решению аргентинцу.
Сегодня, 17:50
Месси и Иньеста / Getty Images
Месси и Иньеста / Getty Images

Экс-хавбек Барселоны Андрес Иньеста прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси перейти в Интер Майами.

"Было бы здорово если бы Месси вернулся в Барселону, особенного из-за символического значения, но, в конце концов, каждый ищет наилучший вариант, то, что будет хорошо для него. Там Месси, несомненно, получит новый опыт.

Читай также: Виссел Кобе красиво попрощался с Иньестой

Если это то, чего Месси хотел, то, несомненно, он там преуспеет, как и везде, где он был", – сказал Иньеста в интервью DAZN.

Напомним, с 1 июля Месси стал свободным агентом. В ближайшее недели аргентинец официально перейдет в Интер Майами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Андрес Иньеста интер майами

Статьи по теме

"Важно окружить Месси игроками его уровня": Интер Майами готовит громкие трансферы "Важно окружить Месси игроками его уровня": Интер Майами готовит громкие трансферы
Президент Интер Майами раскрыл зарплату Месси Президент Интер Майами раскрыл зарплату Месси
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi вылетели из топ-30, Monte поднялись на три строчки Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi вылетели из топ-30, Monte поднялись на три строчки
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович и Рууд легко победили, Изнер вылетел Уимблдон-2023 (ATP): Джокович и Рууд легко победили, Изнер вылетел
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:01
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi вылетели из топ-30, Monte поднялись на три строчки
Теннис21:01
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович и Рууд легко победили, Изнер вылетел
НБА20:45
Эдвардс - пятый баскетболист в истории, подписавший контракт на четверть миллиарда долларов
Европа20:34
Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии
Теннис20:15
Байндль уступила Фернандес в первом матче Уимблдона
Европа19:58
Фанаты набросились на Манчестер Юнайтед за "позорный" комментарий под свадебным фото Де Хеа
Европа19:52
Брайтон подписал бельгийского вратаря-вундеркинда
Водные19:35
Росияне не примут участие в чемпионате мира по гребле из-за отсутствия гарантий безопасности
Теннис19:30
Цуренко обыграла в стартовом матче Уимблдона Клэр Лью
Европа19:19
Ан-Наср объявил о подписании хавбека Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK